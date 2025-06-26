Dama tutkunlarının ilçesi Genç, uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

RIDVAN KORKULUTAŞ - Yediden yetmişe herkesin dama oynadığı Bingöl'ün Genç ilçesi, "1. Uluslararası Dama Turnuvası"na ev sahipliği yapacak.

Zeka oyunu damanın en çok oynandığı Genç'te dama kültürünün yaygınlaştırılması ve ilçenin tanıtımına katkı sunulması amacıyla Kaymakamlık öncülüğünde Genç Belediyesi, Türk Daması Federasyonu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle "1. Uluslararası Dama Turnuvası" düzenlenmesi planlandı.

Planlama kapsamında Kuveyt, Bahreyn, Suriye ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek dama oyuncularının katılımıyla 27-29 Haziran'da Millet Bahçesi'nde düzenlenecek turnuvayla, ilçede ilk kez bu düzeyde bir uluslararası etkinlik yapılacak.

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak sporcular, Murat Nehri'nde kano gezintisi de yapacak.

- "Uluslararası katılımla turnuvanın ilkini başlatıyoruz"

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, AA muhabirine, damanın bölge kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.

İlçede yoğun şekilde dama oynandığını belirten Güzel, oyunun bölge insanı için bir eğlenceden daha fazlasını ifade ettiğini anlattı. Damanın birleştirici bir yönü olduğunu anlatan Güzel, şöyle konuştu: "Dama, yediden yetmişe insanlarımızı evlerde ve kıraathanelerde bir masada buluşturan en büyük sosyal aktivitelerden biri. Biz de bu birleşimi, kardeşliği simgeleyen oyunu Genç özelinde uluslararası bir zemine taşımak istedik. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek dama oyuncusu 3 gün sürecek turnuvada boy gösterecek. Kuveyt, Bahreyn ve Suriye'den de katılım olacak. Aslında İran ve Irak'tan da güçlü dama oyuncularını bekliyorduk ancak son dönem problemler nedeniyle katılamayacaklar. Yine de güçlü bir ulusal ve uluslararası katılımla turnuvanın ilkini başlatıyoruz." Genç ilçesinin yüz ölçümünün yarısının ormanlarla kaplı olduğunu aktaran Güzel, "Bölgenin en yeşil ilçelerinden biri. Doğal güzelliklerimiz, çam ormanlarımız, yaylalarımız, Murat Nehri ile gelen misafirlerimiz farklı deneyimler yaşayacak. Doğa yürüyüşleri, kano ve rafting gibi etkinliklerle ilçemizi en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Eskiden köyde toprakta taşla oynardık" Turnuva öncesi Kuveyt'ten ilçeye gelen Jasem Ahmed Alalı ile yıllardır dama oynayan ve bu alanda çeşitli dereceler elde eden Hasip Atan, Sebeterias Kalesi'nin tepesinde, Murat Nehri'nin eşsiz manzarasıyla dama oynamanın keyfini yaşadı. Jasem Ahmed Alalı da Bingöl'ü dama turnuvasına katılmak için ziyaret ettiğini belirterek, "Tüm oyunculara başarılar dilerim. Murat Nehri gerçekten çok güzel. İnsan sadece bu manzarayı görünce bile ruhu ferahlıyor. Bingöl gerçekten çok güzel. İnşallah her yıl bir turnuva olur da biz de geliriz." diye konuştu. Hasip Atan da ilçedeki bir resmi kurumda memur olarak çalıştığını, yıllardır Türkiye genelindeki turnuvalara katıldığını ve dereceler elde ettiğini aktardı. Atan, şöyle konuştu: "Genç'te ilk kez düzenlenecek turnuvayı Kaymakamımıza arz ettiğimde büyük bir memnuniyetle karşıladı ve tüm kurumlarımızı bu turnuva için seferber etti. Kuveytli arkadaşımız Jasem Ahmed Alalı da turnuvadan önce ilçemizi teşrif etti. Kendisiyle Sebeterias Kalesi'nden Murat Nehri'nin manzarasında dama oynadık. Bu tarihi kalede, nehrin eşsiz güzelliğinde dama oynamak unutulmaz bir deneyimdi."