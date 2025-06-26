Bingöl'de 17 bin 245 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Haziran'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmada, 9 farklı alanda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda konuya ilişkin adli işlem başlatıldı.
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