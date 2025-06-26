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        Bingöl'de 17 bin 245 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:59
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        Bingöl'de 17 bin 245 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
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        Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Haziran'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmada, 9 farklı alanda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri bulundu.

        Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda konuya ilişkin adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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