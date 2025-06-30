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        Bingöl'de çiftçilerin çadırına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çiftçilerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:30
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        Bingöl'de çiftçilerin çadırına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çiftçilerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sürekli köyü mevkisinde karpuz tarlasındaki çadırlarına yılan girdiğini fark eden çiftçiler, Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu çadırda bulunan yılan, uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İtfaiye ekipleri yılanı doğaya saldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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