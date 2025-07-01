Bingöl'de 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ekipler, ilçedeki 5 farklı noktada yaptıkları aramada, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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