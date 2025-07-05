Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de yeğeni Şiyar Güneş'in cenazesine katıldı

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kaymakamlar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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