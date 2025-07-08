Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar beldesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 BCU 347 ve 44 NB 549 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        B planı hazır!
        B planı hazır!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı

        Benzer Haberler

        Karlıova Kaymakamlığına atanan Bıçak görevine başladı
        Karlıova Kaymakamlığına atanan Bıçak görevine başladı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi
        Ekmek pişirirken benzin bidonu patladı: 6 yaralı
        Ekmek pişirirken benzin bidonu patladı: 6 yaralı
        Bingöl'de sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadı...
        Bingöl'de sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vefat eden yeğeni Bingöl'de toprağa veri...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vefat eden yeğeni Bingöl'de toprağa veri...