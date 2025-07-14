Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Darbe Girişimi: Dini, Siyasi, Tarihi, Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değerlendirme" panelinin açılışında konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde milletin her kesiminden yükselen ortak direnişin demokrasiye sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya gösterildiğini belirtti.

Darbelere karşı gösterilen onurlu duruşun yalnızca devletin değil toplumun da ne denli güçlü reflekslere sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Usta, toplumsal hafızayı diri tutmanın önemine işaret etti.

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin de milletlerin hafızasının güçlü olması ile yarınlarının da güven içinde olacağını söyledi.

Akademik bilinçlenmenin önemine dikkati çeken Koçin, "Burada bir araya gelmemizin amacı yalnızca geçmişte yaşanan bir ihaneti hatırlamak değil aynı zamanda bu karanlık geceye karşı verilen şanlı direnişi akademik bir çerçevede yeniden değerlendirmek, anlamak ve anlamlandırmaktır." dedi.