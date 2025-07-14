Bingöl'de 42 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, "110. Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale Projesi" programı kapsamında 42 kız öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı.

Solhan Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla başlatılan program kapsamında 42 kişilik öğrenci grubunun Çanakkale gezisine katıldığını söyledi.

Gezinin yalnızca bir ziyaret olmadığını vurgulayan Çalışkan, gençlerin bu ziyaretle tarihi, değerleri tanımaları ve vefa bilinci kazanmalarını amaçladıklarını kaydetti.