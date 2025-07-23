Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bingöl'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bingöl'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik istihbari ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucu, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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