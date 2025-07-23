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        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:17
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        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik istihbari ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirdi.

        Çalışmalar sonucu, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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