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        Temizlik personeli olarak görev yaparken YKS'ye hazırlanan genç kızın hedefi tıp eğitimi

        RIDVAN KORKULUTAŞ / AHMET DENGEŞİK - Bingöl Üniversitesinde temizlik personeli olarak görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:12
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        Temizlik personeli olarak görev yaparken YKS'ye hazırlanan genç kızın hedefi tıp eğitimi
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        RIDVAN KORKULUTAŞ / AHMET DENGEŞİK - Bingöl Üniversitesinde temizlik personeli olarak görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

        Korkutata, geçen yıl şubat ayında Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aldığı puan ile Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna destek personeli kadrosundan atandı.

        Yüksekokulun müdürlüğünde temizliğin yanı sıra ihtiyaç halinde sekreterlik de yapan Korkutata, bir yandan da tahsilini sürdürmeye karar verdi.

        İşlerinden arta kalan zamanlarda ve mesai sonrası evinde ders çalışan Korkutata, dershaneye gitmeden, özel eğitim almadan hazırlandığı YKS'de sayısal türünde 490,186 puan alarak 16 bin 37'nci olmayı başardı.

        Korkutata aldığı bu sonuçla hayalindeki tıp eğitimine bir adım daha yaklaştı.

        Doktor olmak isteyen Korkutata'yı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, genç kızı azminden dolayı tebrik etti, kendisine çiçek verdi.

        - "Gurur duyduk"

        Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine, bir taraftan çalışırken bir taraftan da üniversite sınavında iyi bir puan elde etmenin ciddi bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

        Korkutata'nın hem işini hem de derslerini ihmal etmediğini ifade eden Çelik, "Bu açıdan gerçekten tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Sürekli yerimizde kalmak iyi değil, ilerlemek gerekiyor. Bu da çalışmakla olur ancak." dedi.

        Bir işte çalışan ve tahsilini sürdürmek isteyen herkese Korkutata'nın emsal olduğunu dile getiren Çelik, genç kızın aldığı puanın önemli olduğunu vurguladı.

        Çelik, "Bu sıralamayla tıp fakültesinden tutun da diş hekimliğine ve çoğu mühendisliklere girmek mümkün. İngilizce destekli programlar olması daha da iyi olur diye düşünüyorum. İngilizceyi bildiğiniz zaman tüm dünyada iş bulursunuz." diye konuştu.

        - "Çalışmak zorundaydım ama ders çalışmayı da bırakmak istemedim"

        Hacer Pelşin Korkutata da babasının yönlendirmesiyle KPSS'ye girdiğini anlatarak, aldığı puan ile destek personeli olarak atandığını belirtti.

        Bir yandan işlerini yürütürken diğer yandan da ders çalıştığını belirten Korkutata, şunları söyledi:

        "Çalışmak zorundaydım ama ders çalışmayı da bırakmak istemedim. Çünkü bir hedefim vardı, tıp fakültesi. Buraya sabah gelip işlerimi bitirdikten sonra ders çalışmaya devam ettim. Eve gittikten sonra gece saatlerine kadar çalışmaya devam ettim. Çünkü doktor olmak istiyordum. Buradaki müdürlerim olsun, çalışanlar olsun gerçekten bana çok yardım ettiler. Rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Onların yardımı olmasaydı benim için çok zorlayıcı bir süreç olurdu ama onlar elinden geldiğince bana yardım ettiler. Çalışabileceğim bir alan sundular. Çok mutluyum bu yüzden."

        - "Çok çabaladım ve kazandım"

        Korkutata, hem işini hem derslerini aksatmamaya özen gösterdiğini anlatarak, sınav sonucunu ve başarı elde ettiğini görmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Hemen müdürlerini arayıp sonucu paylaştığını belirten Korkutata, herkesin çok sevindiğini, çok duygulandığını ifade etti.

        Korkutata, şunları kaydetti:

        "Çünkü onlar da benimle bu sürece ortak olmuşlardı. Sayısalda 16 bin 37'nci oldum. Ülke genelinde birçok üniversitede tıp fakültesine girebilmeye hak kazandım. Bu yüzden çok mutluyum. Hasta annemi iyileştirmem için doktor olmamı isteyen babam da çok sevindi. Herkese de savaşmalarını tavsiye ediyorum. Birçok insan da benden tavsiye alıyor. İşin sonunda emeğinin karşılığını alıyorsun. Ailen de gururlanıyor, sen de gururlanıyorsun. O yüzden lütfen pes etmeyin, hayaliniz neyse onun peşinden gitmeye devam edin. Ben bunun için çok çabaladım, çok savaştım ve şükürler olsun ki kazandım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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