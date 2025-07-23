Temizlik personeli olarak görev yaparken YKS'ye hazırlanan genç kızın hedefi tıp eğitimi

RIDVAN KORKULUTAŞ / AHMET DENGEŞİK - Bingöl Üniversitesinde temizlik personeli olarak görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

Korkutata, geçen yıl şubat ayında Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aldığı puan ile Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna destek personeli kadrosundan atandı.

Yüksekokulun müdürlüğünde temizliğin yanı sıra ihtiyaç halinde sekreterlik de yapan Korkutata, bir yandan da tahsilini sürdürmeye karar verdi.

İşlerinden arta kalan zamanlarda ve mesai sonrası evinde ders çalışan Korkutata, dershaneye gitmeden, özel eğitim almadan hazırlandığı YKS'de sayısal türünde 490,186 puan alarak 16 bin 37'nci olmayı başardı.

Korkutata aldığı bu sonuçla hayalindeki tıp eğitimine bir adım daha yaklaştı.

Doktor olmak isteyen Korkutata'yı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, genç kızı azminden dolayı tebrik etti, kendisine çiçek verdi.

- "Gurur duyduk"

Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine, bir taraftan çalışırken bir taraftan da üniversite sınavında iyi bir puan elde etmenin ciddi bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Korkutata'nın hem işini hem de derslerini ihmal etmediğini ifade eden Çelik, "Bu açıdan gerçekten tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Sürekli yerimizde kalmak iyi değil, ilerlemek gerekiyor. Bu da çalışmakla olur ancak." dedi.

Bir işte çalışan ve tahsilini sürdürmek isteyen herkese Korkutata'nın emsal olduğunu dile getiren Çelik, genç kızın aldığı puanın önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, "Bu sıralamayla tıp fakültesinden tutun da diş hekimliğine ve çoğu mühendisliklere girmek mümkün. İngilizce destekli programlar olması daha da iyi olur diye düşünüyorum. İngilizceyi bildiğiniz zaman tüm dünyada iş bulursunuz." diye konuştu.

- "Çalışmak zorundaydım ama ders çalışmayı da bırakmak istemedim"