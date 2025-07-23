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        Bingöl'de iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

        Bingöl'de bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:24
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        Bingöl'de iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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        Bingöl'de bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

        Simani Mahallesi'ndeki yılanın iş yerine girdiği fark eden çalışanlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, iş yerinden aparat yardımıyla çıkardığı yılanı doğaya saldı.

        Ekiplerin yaptığı çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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