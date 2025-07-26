AK Parti Bingöl Milletvekilli Feyzi Berdibek Karlıova'yı ziyaret etti

AK Parti Bingöl Milletvekilli Feyzi Berdibek, Karlıova ilçesini ziyaret etti.

Karlıova ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Berdibek, ilçenin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıda köy muhtarları tarafından mevcut sorun ve talepler Berdibek'e iletildi.

Berdibek, sorun ve taleplerin çözüme kavuşması için gerekli talimatları verdi.

Daha sonra Berdibek ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti.