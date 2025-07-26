Bingöl'de dilencilik bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de dilencilik bahanesiyle girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 şüphelinin evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri, kapıyı açanlara dilenci gibi davranıp yardım istedikleri, evde kimse yoksa içeri girerek hırsızlık yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kılık değiştirmek için çarşaf giydiği, farklı güzergahlar kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin Elazığ'da ikamet ettiği belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli Elazığ'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden 2’sine ehliyetsiz araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 38 bin 287 lira idari para cezası da uygulandı.