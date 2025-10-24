Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bingöl'de öğrencilerle buluştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bingöl'de "Medeniyet Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, bağımlılık meselesinin insanların büyük bir problemi olduğunu söyledi.

Bağımlılık konusunu Yeşilay olarak Türkiye'nin birinci meselesi olarak gördüklerini belirten Dinç, vatanı savunur gibi çocuk ve gençlerin beynini, bedenini, ruhunu korumaya çalıştıklarını bildirdi.

Bağımlılığın zararlarına değinen Dinç, şunları kaydetti:

"İşgal altında olduğunuz zaman hiçbir gücünüz ve imkanınız yok. İşgal askeri gelir her türlü işkenceyi, kötülüğü, zulmü yapar, hiçbir şey diyemezsiniz. İşgal altındasınız yani. İşgal altındaki İstanbul'da insanlar örgütlenmeye başlamışlar karşı koymak için. Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi başlamış. Bunun üzerine sömürgeciler ne yapmışlar, gemi gemi alkol getirip gençlere bedava dağıtmışlar. Ya o kadar aç var, ekmek dağıt. Bakmışlar ki millet örgütleniyor. Toprağı işgal etmek kolay ama esas işgal zihni işgal ettiğinde, bedeni işgal ettiğinde oluyor. Toprağı işgal edersen adam örgütleniyor, senden geri alacak. Zihni işgal edersen, bedeni işgal edersen, kalbi işgal edersen, ruhu işgal edersen adamın hiç kafasını kaldıracak hali yok. Ne kendine ne başkasına faydası var. Gitmiş, bitmiş."