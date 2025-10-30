Karlıova'da Gazze'ye destek için kermes yapıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze'ye destek için düzenlenen kermes ilgi gördü.
Etkinliğe eşi Gizem Bıçak ile katılan Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, bu duyarlı davranışlarından ötürü öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
