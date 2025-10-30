Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da Gazze'ye destek için kermes yapıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da Gazze'ye destek için kermes yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze'ye destek için düzenlenen kermes ilgi gördü.

        Etkinliğe eşi Gizem Bıçak ile katılan Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, bu duyarlı davranışlarından ötürü öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Benzer Haberler

        Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Karlıova SYDV tarafından 5 bin aileye kömür desteği
        Karlıova SYDV tarafından 5 bin aileye kömür desteği
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de "Aile Şenliği...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de "Aile Şenliği...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nik...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nik...
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bingöl'de öğrencilerle buluştu
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bingöl'de öğrencilerle buluştu