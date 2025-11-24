Bingöl'de "Öğretmenler Günü" dolayısıyla program düzenlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren temel mesleklerden biri olduğunu belirtti.

AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, beraberindeki partililer ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesini ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

