        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de "Öğretmenler Günü" dolayısıyla program düzenlendi

        AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:13
        Bingöl'de "Öğretmenler Günü" dolayısıyla program düzenlendi
        AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ziyaret edildi.

        AK Parti Bingöl İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, beraberindeki partililer ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesini ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren temel mesleklerden biri olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çeken Aslan, "AK Gençlik Bingöl olarak eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

