        Karlıova'da kar yağdı

        Karlıova'da kar yağdı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:24
        Karlıova'da kar yağdı
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede son günlerde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Karın etkili olduğu yerler beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

