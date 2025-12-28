Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
