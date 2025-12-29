Bingöl'ün Kiğı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kiğı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ile tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
