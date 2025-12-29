Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Karlıova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.
