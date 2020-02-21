Bingöl’de ürün bazlı gıda denetimi

Bingöl’de ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında çalışma yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 1722 Şubat tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak ürün bazlı gıda denetimleri Bingöl'de de aralıksız yapılıyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri başlatılan denetimler kapsamında firmalar uyarılırken, numunelere de alındı.

Denetimlerde lokanta, okul kantinleri ve unlu mamul satan iş yerinin denetlendiğini aktaran İl Müdürlüğü açıklamasında, “İl Müdürlüğümüzde görev yapan tüm Gıda Kontrol görevlileri tarafından 6 günlük program çerçevesinde süt ve süt ürünleri üreten işyerleri, et ve et ürünleri üreten işyerleri, unlu mamul üreten işyerleri, okul kantin ve yemekhaneleri ve lokantarestoran gibi toplu tüketim yerleri özenle denetleniyor. Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verilecek, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulanacaktır. Yine gerekli görülen hallerde numune alınacak ve numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacaktır”denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.