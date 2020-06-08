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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağcılar, Haserek Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı

DHA

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı açtı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Bingöl kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Dağı'na tırmandı. Bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek isteyen dağcılar, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından Haserek Dağı'nın zirvesine ulaşarak Türk bayrağı açtı. Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Haserek Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu yaşadıklarını...

Dağcılar, Haserek Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de bir grup dağcı, 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı açtı.<br>Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Bingöl kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Dağı'na tırmandı. Bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek isteyen dağcılar, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından Haserek Dağı'nın zirvesine ulaşarak Türk bayrağı açtı.<br>Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Haserek Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Küçükhazar, "Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasından sonra dağlarımıza dağcıların ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bölgemizin dağları tırmanış açısından güzel yerleri var. Biz Haserek Dağı'nın 2 bin 500 rakımlı zirvesine tırmanmak Türk bayrağını taşıyarak çıktık. Zirveye ulaştığımızda ise Türk bayrağını açarak dalgalandırdık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-08 11:30:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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