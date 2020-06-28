Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı

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Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesine bağlı Mollaşakir köyü Tarlacık mezrasının, korona virüs (Covid19) tespit edilmesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması, Covid19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla 28/06/2020 tarihi saat 08.00'den itibaren ilçemiz Mollaşakir köyü Tarlacık mezrasının tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

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