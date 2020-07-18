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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de "Sarıkız" örümceği görüldü

İHA

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında et yiyen olarak bilinen "Sarıkız" örümceği görüntülendi.

Bingöl'de "Sarıkız" örümceği görüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında et yiyen olarak bilinen "Sarıkız" örümceği görüntülendi.
Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü kırsalında nöbet tutan güvenlik korucuları, 3 tane büyük örümcek fark etti. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan korucular, türün halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur sarıkız örümceği olduğunu öğrendi.Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi.
Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor, bu sayede eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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