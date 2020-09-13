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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Ligi: Spor Toto: 2 - Bingöl Solhanspor: 3

İHA

Efeler Ligi: Spor Toto: 2 - Bingöl Solhanspor: 3

Efeler liginde Spor Toto ile karşılaşan Bingöl Solhanspor, Ankara'da oynanan müsabakayı 32 üstünlükle tamamladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi birinci hafta müsabakaları oynandı. Efeler Ligi ilk hafta müsabakaları kapsamında 13 Eylül 2020 Cumartesi günü Ankara Başkent Salonu'nda Bingöl Solhanspor ile Spor Toto ekibi karşılaştı.
Ankara'da oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 2519 kazanarak 10 üstünlük elde ederken ikinci sette etkili olan Solhanspor, 2225 kazanarak 11 eşitliği elde etti. Karşılaşmanın üçüncü setini Spor Toto, 2523 kazanarak skoru 21'e taşıdı. Dördüncü sette de mücadeleyi bırakmayan Bingöl ekibi, bu seti ise 2125 kazanarak eşitliği getirdi. Netice setinde karşılıklı sayılar sonucunda Solhanspor, seti 1416 kazanarak karşılaşmayı 32 tamamlayıp lige galibiyetle başladı.
Galibiyet sonrası açıklamada bulunan Bingöl Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, "Voleybol Efeler ligindeki ilk maçımızı kazanan takımımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Diğer takımlara göre bazı eksikliklerimiz var. Mütevazi bütçe ile bir takım kurduk. Ama oyuncularımız çok iyi motive oldular. İnanarak oynadılar ve kazandılar. Daha önümüzde uzun ve zahmetli bir yol var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız. Her maçı inşallah final havasında oynayacağız. Asla rehavete kapılmamamız lazım. Seyirci yasağı olduğu için televizyonları başında takımızı izleyen, destek veren dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinde yaşayan Bingöllüleri takımımıza sahip çıkmaya, maddi manevi destek vermeye davet ediyorum. Doğu Anadolu’nun efeler ligindeki tek takımıyız. Bu takım Bingöl'ün gurur duyacağı başarıları elde edecektir. Allah bizleri, bize güvenenlere karşı mahcup etmesin. Takımımıza maddi manevi destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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