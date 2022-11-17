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Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

Devlet tarafından sağlanan yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Bakıma muhtaç olan engelli vatandaş ve ailelerine, ekonomik destek sağlamak amacıyla 'Evde Bakım Yardımı' ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL'lik ödemenin hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    Engelli vatandaşların ailelerine destek olmak amaçlı devlet tarafından her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında yapılan bu ödemelerden yararlanmak için belli şartları taşımak gerekiyor. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi olan kişilere aylık 3.336 TL ödeme yapılıyor. Vatandaşlar maaş sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika açıklamasında ödeme tarihi hakkında bilgi verdi.
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    562 BİN VATANDAŞA DESTEK SAĞLANIYOR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerine dair yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik bakım hizmetlerini, aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda geliştirip çeşitlendirdiklerini ifade ederek "Engelli bireylerin bakımının aile yanında sağlanması ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi amacıyla 2006 yılında başlattığımız 'Evde Bakım Yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

    Bu ay 562 bin vatandaşımız, 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

    Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

    Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    ENDE BAKIM MAAŞI İÇİN SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabiliyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım yardımı almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    - Gelir kriterlerinin uygun olması,

    - Bakıma muhtaçlık kriteri,

    - Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 336 TL verilecek! Şartları taşıyan herkesin hesabına para yatıyor, başvurular dilekçeyle yapılıyor

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Evde bakım maaşına yapılan zamla birlikte yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişilerin ailelerine verilen yardım maaşı da artmış oldu. Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı evde bakım yardımının 1.798 TL’den 3.336 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

 

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