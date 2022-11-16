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Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için devlet destekli ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çocuk sahibi, ihtiyaç sahipleri için yapılan yardımlar yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak SED yardımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yapılan SED yardımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Başvurular e-Devletten alınacak olup, gerekli şartları taşıyan herkes başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İşte SED yardımı başvuru şartları ve tarihleri…

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  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlardan biri de SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) adı altında yapılıyor. SED ödemeleri binlerce çocuklu aileye düzenli olarak veriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi gelecek olan bu yardım çocuklu aileleri kapsıyor. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bir nebze olsun rahatlama sağlayacak bu yardım için başvurular dilekçe ile ya da e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde, ödemeleri alacakların ekonomik durumları dikkate alınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ödemeler ve başvuruları devam ediyor. Kişi başı 1.259 TL ödeniyor. Peki, SED yardımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte SED yardımı başvuru detayları
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

    SED yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED desteğinden yararlanabilmek için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle başvuru yapmak gerekiyor. Ayrıca başvurular e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak da gerçekleştirilebilir.
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ekonomik destekler geçici ve süreli olarak sağlanıyor. Geçici destekler senede bir, en fazla iki kez gerçekleştiriliyor. Süreli destekler ise onayda olan süre boyunca her ay sağlanıyor.
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    SED yardımı her ayın ikinci haftasında ödeniyor. Yardım ödemeleri e Devlet "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip ediliyor.
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    KASIM AYI SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapacak. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    - Dilekçe

    - T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    - Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

    - İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

    Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

    Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

    Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

    Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

    Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

    Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

    Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
  • Başvuran herkese 1.259 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

    SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sosyal ve Ekonomi Destek başvurusu şu şekildedir;

    İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

    SED E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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