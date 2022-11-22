SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

Doğum yapan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği kapsamında ailelere 316 lira destek sağlanıyor.

2020'de 108 milyon 652 bin 664 lira, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği yapan SGK, bu yıl ise ocak ile temmuz arasında 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira emzirme ödeneğinde bulundu.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.