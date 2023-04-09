Binlerce İsrailli yine sokaklara çıktı

Hükümetin yargının yetkilerini sınırlandırmaya yönelik düzenlemesine karşı çıkan on binlerce İsraillinin katıldığı gösteriler, dün akşam 14. haftasını geride bıraktı. Başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere Hayfa, Birüssebi, Nes Ziona ve Rehovot gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.