Diyarbakır merkezde 200'den fazla kuş türü olduğunu belirten Prof. Kılıç, "Ve bunlardan büyük bir çoğunluğu da yıl boyunca Kabaklı Göleti'nde görülebiliyordu. Maalesef bu suyun çekilmesi, bu kuşların beslenme ve barınma bakımından ne kadar zorlandıklarının göstergesi olarak yorumlanabilir" şeklinde konuştu.

Bölgedeki suyun toplanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Bu dönemde canlılar, yavrularını yuvadan büyütüp ayırdılar. Ve şu anda yavrular beslenmeye başlıyorlar ki, yoğun olarak göçe hazırlansınlar. Eğer bu suları kaybedecek olursak; kuşların büyük bir çoğunluğu göçe başlamadan telef olma durumuyla karşı karşıya. Tabiat bizi uyarıyor" ifadelerini kullandı.

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Ciddi biçimde kuraklık ve aşırı sıcaklık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, "Bundan dolayı buharlaşma da yüksek. Ve insanlar nasıl zorlanıyorsa hayvanlar da tabiattaki pek çok tür aynı biçimde zorlanıyor. Kuşların zorlandığını biliyoruz. Fakat su için de bulunan eklem bacaklılar, yumuşakçalar, balıklar, diğer böcek türlerinde de ciddi bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Çünkü dar bir alanda yoğun olarak bulundukları zaman, bunların bir kısmı ortadan kalkacak" dedi.