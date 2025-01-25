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        Haberler Yaşam Binlerce yıllık sur ve burçlar 'yeşerdi'

        Binlerce yıllık sur ve burçlar 'yeşerdi'

        Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtini çevreleyen binlerce yıllık sur ve burçların üzerinde bakımsızlık nedeniyle bitkiler oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:33
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        Binlerce yıllık sur ve burçlar 'yeşerdi'
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        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinin UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Tarihi evlerin, kalıntıların yer aldığı alanı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        Tarihi alanı, büyük bölümü 1930'lu yıllarda yıkılan sur ve burçlar çevreliyor. Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen ve her gün on binlerce kişinin önünden geçtiği Kale Kapısı'nın yanındaki burçlar ile semti çevreleyen farklı noktalardaki surlar, bakımsızlık nedeniyle yeşerdi.

        Binlerce yıllık surların üstünde ve yanlarında bakımsızlık nedeniyle farklı türde bitkiler oluştu.

        Burçların üzerinde bulunan tarihi yazıtların üstünde de bakımsızlık nedeniyle otların çıktığı görüldü.

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        #Kaleiçi
        #Antalya
        #sur ve burçlar
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