Bir ABD bankası daha zorda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Bir ABD bankası daha zorda

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Pacwest Bankası, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi

Bir ABD bankası daha zorda
AA

Banka tarafından, bir finansal danışmanla çalıştığı ve satış dahil, stratejik seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin dün çıkan haberler sonrası açıklama yapıldı.

Bankanın açıklamasında, Pacwest'in daha önce duyurduğu gibi, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak Fed'in oluşturduğu Banka Vadeli Finansmanı programından alınan 2,7 milyar dolarlık borç dahil stratejik varlık satışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu satışın planlandığı gibi devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Buna ek olarak, normal uygulamalarımız dahilinde şirket ve yönetim kurulu stratejik seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Son dönemde şirkete ilgi gösteren birkaç yatırımcı ve partner oldu ve onlarla görüşmeler sürüyor. Şirket, hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmak için tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kriz yaşayan First Republic Bank'ın bu haftaki satışı ve ilgili diğer haberler sonrası bankadan olağandışı bir mevduat çıkışı olmadığı aktarıldı.

Müşteri mevduatlarının 31 Mart 2023'e göre artış göstererek 2 Mayıs itibarıyla toplam 28 milyar dolar olduğu bildirilen açıklamada, "Nakit ve mevcut likiditemiz güçlü kalmaya devam ediyor. Bu yıl başında hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için topluluk bankası odağımızı güçlendirme ve operasyonel verimliliğimizi artırmak için bir strateji açıklamıştık. Bu stratejiyi uyguluyoruz ve bankacılık sektöründe son dönemdeki dalgalanmalara karşı bu strateji kapsamındaki amaçlarımızı hızlandırıyoruz." denildi.

PacWest hisseleri, dünkü haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetmişti.

2 AYDA 3 BANKA İFKAS ETTİ

Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu, hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düşük gelirlilerin ekonomideki payı azaldı
PARA Düşük gelirlilerin ekonomideki payı azaldı
Piyasaların gözü ECB'de
PARA Piyasaların gözü ECB'de
TSKB'nin aktif büyüklüğü 112,8 milyar TL oldu
PARA TSKB'nin aktif büyüklüğü 112.8 milyar TL oldu
Fed 10'da 10 yaptı
PARA Fed faiz kararını açıkladı
Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga oldu
PARA Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga
TCMB rezervin güçlendirilmesine odaklanacak
PARA TCMB rezervlerin güçlendirilmesine odaklandı
Dubai Islamic Bank, Türkiye'de satın alıma hazırlanıyor
PARA Dubai Islamic Bank, Türkiye'de satın alıma ...
BDDK'ya 3 atama
PARA BDDK'ya 3 atama
Gözler bugün Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarında olacak
PARA Bugün gözler Fed'de
TMSF Türk Ticaret Bankası’nın satışını onayladı
PARA Türk Ticaret Bankası satışı onaylandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.