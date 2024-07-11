Bir aile parçalandı!
Olay, Denizli'de meydana geldi. Denizli'de yaşayan kadın eşinden yıllarca şiddet görmüş. Terk ettiği evine çocukları için geri dönmüştü. Olay aile faciası ile bitti. Oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir sopayla darbedip öldürdü.
Giriş: 11.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:37
Olay, Denizli'de meydana geldi.
Denizli'de yaşayan kadın eşinden yıllarca şiddet görmüş.
Terk ettiği evine çocukları için geri dönmüştü.
Olay aile faciası ile bitti.
Oğlunu bıçakla yaralayan kocasını demir sopayla darbedip öldürdü.
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