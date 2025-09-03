Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Bir Anadolu Şenliği Tunceli'de başlıyor

        Bir Anadolu Şenliği Tunceli'de başlıyor

        Tunceli, 5-11 Eylül tarihleri arasında Bir Anadolu Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Sinemadan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere uzanan zengin program kenttekilerle buluşacak

        Giriş: 03.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:13
        Bir Anadolu Şenliği Tunceli'de başlıyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirdiği “Bir Anadolu Şenliği”nin ikinci durağı Tunceli olacak.

        Tunceli şenlik kapsamında, 5-11 Eylül tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İlk durağında büyük ilgi gören ‘Bir Anadolu Şenliği’nin ikinci durağını Tunceli’de gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Şenliğimizle Tunceli’yi bir hafta boyunca sanatın ve kültürün coşkusuyla buluşturacağız. Kültür sanat yolculuğuna Tunceli’de devam eden şenlik; sinemadan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere uzanan zengin programıyla kenti sanatla buluşturacak’’ dedi.

        REKLAM

        TUNCELİ KONSERLE ŞENLENECEK

        Şenlik süresince düzenlenecek konserlerde Tunceliler doyasıya eğlenecek. Mameki Parkı’nda kurulacak ana sahnede Oğuz Aksaç, Gülten Benli, Ferat Üngür, Ferhat Göçer, Mehmet Süleyman Oduncu ve Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik ve Veysel Özer, Murat Belet gibi sevilen sanatçılar dinleyicileriyle buluşacak.

        İstanbul Devlet Tiyatrosu “Tamamen Doluyuz” oyunuyla sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Gezen Sinema tırı Tunceli ilçelerinde sanatı, tarihi ve kitapları şehrin dört bir yanına taşıyacak.

        Tuncelililer, Çanakkale Savaşları’na ait özgün materyaller, etkileyici video gösterimleri ve döneme ait savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile geçmişin izinde anlamlı bir tarih yolculuğuna çıkacak.

        ÇOCUKLARIN ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

        Mameki Parkı’nda kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, sahne gösterilerinin, tiyatroların ve oyun alanlarının yer aldığı “Çocuk Köyü” şenlik boyunca minik misafirlerini ağırlayacak.

        Şehri gezecek olan Sinema Tırı, çocukları birbirinden keyifli filmlerle buluştururken; Gezici Kütüphane, sayfalar arasında hayal gücünü besleyerek minik okurlara kitap sevgisini aşılayacak.

        Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyunların yer aldığı Gezici Kütüphane’de eğlenirken öğrenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Sihirli Ayna” çocuk oyunu ile minikler tiyatronun büyülü dünyasıyla tanışacak.

