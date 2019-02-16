Bir Aşk İki Hayat filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in aldığı filmin vizyon tarihi de sevenlerini heyecanlandırdı.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir Aşk İki Hayat, basit bir konu hakkında yaptığı tercihlerle farklı yönlere savrulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda'da köpeği ile birlikte yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Ali Bilgin'in oturduğu Bir Aşk İki Hayat filmi oyuncuları ve karakterleri şöyle;

Bergüzar Korel: Deniz

Engin Akyürek: Umut

İpek Bilgin

Merve Dizdar

Osman Sonant

Serhat Parıl