Bir aşkın ve ayrılığın “Lo-Fi” hali
“Toprak” (2017) ve “Uzak Ayna” (2022) adlı ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Alican Durbaş’ın dünya prömiyerini Kasım ayında 29. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan ilk uzun filmi “Lo-Fi”dan ilk afiş yayınlandı. Afişte, grafik tasarımcı ve sanatçı Naci Güneş Güven’in imzası bulunuyor.
Senaryosunu Alican Durbaş’ın yazdığı “Lo-Fi”, bitmiş bir ilişkiden geriye kalan ‘düşük çözünürlüklü’ fakat yoğun duygusal anıları merkezine alan bir aşk ve ayrılık filmi.
Adını teknik anlamda düşük çözünürlük ve düşük kalitedeki kayıtları ifade eden ‘Lo-Fi’ (Low Fidelity) kelimesinden alan filmin konusu ise şöyle: Taşınma arifesinde olan Emre, kolilerle dolu dairede, terk edilmiş bir ilişkinin izleriyle baş başa kalır. Bu melankolik süreçte, hafızasında canlanan ve bir nevi ‘lo-fi’laşan anılar, tıpkı eski kaset kayıtları gibi kalitesi düşük ama duygusu güçlü anların canlanmasına neden olur. Emre’nin zihninde canlanan bu anılar ve kız arkadaşı Defne ile yaptığı konuşmalar, ona geçmiş hatalarıyla yüzleşme fırsatı sunar.
Furkan Kalabalık ve Ceren Koç’un başrolünde yer aldığı “Lo-Fi”da Birgül Ulusoy, Caner Erdem, İbrahim Arıcı ve İlker Sami Kılıç rol alıyor. Yapımcılığını İpek Erden’in üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Ahmed Hamdi Eren, kurgusunu Selda Taşkın, yapım tasarımını Erim Gayretli, müziklerini de Eylül Çekirge yaptı.
Kasım ayında 29. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde ilk kez izleyicisiyle buluşan film, festivalin yenilikçi ve deneysel filmleri buluşturan Rebels with a Cause adlı yarışmalı bölümünde gösterilmişti.Alican Durbaş
Bir Vayka Film yapımı olan film, geliştirme aşamasından itibaren ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi görerek prestijli platformlardan destek aldı. Türkiye'den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İlk Uzun Metraj Film Yapım Desteği (2022) ile desteklenen proje, TRT 12 Punto (2023) programında TRT Ortak Yapım Ödülü’nü, İstanbul Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar platformunda TRT Özel Ödülü ve SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) Ödülü’nü kazandı. Ayrıca, Transilvanya Film Festivali’nin Transilvania Pitch Stop (2022) ve EAVE Yapımcılar Atölyesi (2023) seçkisine dahil edildi.