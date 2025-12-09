Bir aşkın ve ayrılığın “Lo-Fi” hali

“Toprak” (2017) ve “Uzak Ayna” (2022) adlı ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Alican Durbaş’ın dünya prömiyerini Kasım ayında 29. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan ilk uzun filmi “Lo-Fi”dan ilk afiş yayınlandı. Afişte, grafik tasarımcı ve sanatçı Naci Güneş Güven’in imzası bulunuyor.

Senaryosunu Alican Durbaş’ın yazdığı “Lo-Fi”, bitmiş bir ilişkiden geriye kalan ‘düşük çözünürlüklü’ fakat yoğun duygusal anıları merkezine alan bir aşk ve ayrılık filmi.

Adını teknik anlamda düşük çözünürlük ve düşük kalitedeki kayıtları ifade eden ‘Lo-Fi’ (Low Fidelity) kelimesinden alan filmin konusu ise şöyle: Taşınma arifesinde olan Emre, kolilerle dolu dairede, terk edilmiş bir ilişkinin izleriyle baş başa kalır. Bu melankolik süreçte, hafızasında canlanan ve bir nevi ‘lo-fi’laşan anılar, tıpkı eski kaset kayıtları gibi kalitesi düşük ama duygusu güçlü anların canlanmasına neden olur. Emre’nin zihninde canlanan bu anılar ve kız arkadaşı Defne ile yaptığı konuşmalar, ona geçmiş hatalarıyla yüzleşme fırsatı sunar.