Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bir aşkın ve ayrılığın “Lo-Fi” hali

        Bir aşkın ve ayrılığın “Lo-Fi” hali

        Alican Durbaş'ın yazıp yönettiği "Lo-Fi"dan ilk afiş yayınlandı. Dünya prömiyerini geçtiğimiz ay 29. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapan filmin afişinde, grafik tasarımcı ve sanatçı Naci Güneş Güven'in imzası bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 00:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir aşkın ve ayrılığın "Lo-Fi" hali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        “Toprak” (2017) ve “Uzak Ayna” (2022) adlı ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Alican Durbaş’ın dünya prömiyerini Kasım ayında 29. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan ilk uzun filmi “Lo-Fi”dan ilk afiş yayınlandı. Afişte, grafik tasarımcı ve sanatçı Naci Güneş Güven’in imzası bulunuyor.

        Senaryosunu Alican Durbaş’ın yazdığı “Lo-Fi”, bitmiş bir ilişkiden geriye kalan ‘düşük çözünürlüklü’ fakat yoğun duygusal anıları merkezine alan bir aşk ve ayrılık filmi.

        Adını teknik anlamda düşük çözünürlük ve düşük kalitedeki kayıtları ifade eden ‘Lo-Fi’ (Low Fidelity) kelimesinden alan filmin konusu ise şöyle: Taşınma arifesinde olan Emre, kolilerle dolu dairede, terk edilmiş bir ilişkinin izleriyle baş başa kalır. Bu melankolik süreçte, hafızasında canlanan ve bir nevi ‘lo-fi’laşan anılar, tıpkı eski kaset kayıtları gibi kalitesi düşük ama duygusu güçlü anların canlanmasına neden olur. Emre’nin zihninde canlanan bu anılar ve kız arkadaşı Defne ile yaptığı konuşmalar, ona geçmiş hatalarıyla yüzleşme fırsatı sunar.

        REKLAM

        Furkan Kalabalık ve Ceren Koç’un başrolünde yer aldığı “Lo-Fi”da Birgül Ulusoy, Caner Erdem, İbrahim Arıcı ve İlker Sami Kılıç rol alıyor. Yapımcılığını İpek Erden’in üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Ahmed Hamdi Eren, kurgusunu Selda Taşkın, yapım tasarımını Erim Gayretli, müziklerini de Eylül Çekirge yaptı.

        Kasım ayında 29. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde ilk kez izleyicisiyle buluşan film, festivalin yenilikçi ve deneysel filmleri buluşturan Rebels with a Cause adlı yarışmalı bölümünde gösterilmişti.

        Alican Durbaş
        Alican Durbaş

        Bir Vayka Film yapımı olan film, geliştirme aşamasından itibaren ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi görerek prestijli platformlardan destek aldı. Türkiye'den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İlk Uzun Metraj Film Yapım Desteği (2022) ile desteklenen proje, TRT 12 Punto (2023) programında TRT Ortak Yapım Ödülü’nü, İstanbul Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar platformunda TRT Özel Ödülü ve SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) Ödülü’nü kazandı. Ayrıca, Transilvanya Film Festivali’nin Transilvania Pitch Stop (2022) ve EAVE Yapımcılar Atölyesi (2023) seçkisine dahil edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alican Durbaş
        #Lo-Fi
        #Tallinn Black Nights Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel