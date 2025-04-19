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        Haberler Gündem Çevre Bir ayda 1.36 milyar litre su kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Muratpaşılılar "Çevreci Komşu Kart" ile bir ayda 1.36 milyar litre suyu kurtardı

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi "Çevreci Komşu Kart" ile mart ayında sadece evlerden bin 360 litre bitkisel atık yağ toplandı. Çevreye bırakıldığında orta büyüklükte bir göleti kirletebilecek kadar zararlı olan bu yağları biriktiren Muratpaşalılar, 1.36 milyar litre suyu kurtardılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:16
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        Bir ayda 1.36 milyar litre su kurtarıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesinin temelini oluşturan "Çevreci Komşu Kart", Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi olarak 2016 yılında iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje kısa sürede tüm ilçeye yayıldı.

        Projeyle birlikte evlerde kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından belirli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan her atığın karşılığı, vatandaşların Çevreci Komşu Kartı'na bakiye olarak yükleniyor. Para kart özelliği taşıyan bu kart, alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, aynı zamanda bankamatiklerden nakit çekim yapılabiliyor.

        Mart ayında cam, kağıt, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir 79 bin 965 kilogram atık ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. Muratpaşalılar atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 102 bin 285 bin lira kazandı.

        Muratpaşa Belediyesi, ilçede aynı zamanda elektronik atıklar, tekstil atıkları ve bitkisel atık yağı Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında topluyor. Martta 125 parça elektronik atık, 12 bin 744 kilogram tekstil atığı toplandı.

        Bin 360 litre bitkisel atık yağ da evlerden toplandı. Çevreye bırakıldığında orta büyüklükte bir göletin tamamını, 1.36 milyar litre temiz suyu kirletebilecek atık yağı dökmeyip biriktiren ilçe sakinleri 25 bin 840 lira kazandı.

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