İşe gitmek için çıktı, bir aydır haber alınamıyor Muğla'da, bir ay önce işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Fatih Meşe Altındağ'ı arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Mete Altındağ (33), 16 Ekim Pazartesi günü işe gitmek üzere evden ayrıldı.

Her gün kullandığı servise binmediği belirlenen Altındağ'ın ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

5 yaşında bir çocuğu olan ve bir aydır kendisinden haber alınamayan Altındağ'ın hayatından endişe duyduklarını da dile getiren ailesi, Altındağ'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.