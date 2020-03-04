Bir babanın son isteği

Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştığı, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan 'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi yapıldı. Cenk Ertürk'ün yönettiği, gösterime 6 Mart'ta girecek olan film ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmek için babasıyla birlikte köyüne giden 'Ömer'in hikâyesini anlatıyor.
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