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ASD'den yapılan açıklamaya göre, ASD, "Ambalajlı Gıdaları Tercih Et" söylemiyle 2 yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yenilenen kampanyayla ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca, ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz."

Ambalajı doğaya bırakmanın veya çöpe atmanın sadece dünyanın geleceğine değil, ülke ekonomisine de zarar verdiğine dikkati çeken Sarıbekir, tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabileceğini aktardı.

Sarıbekir, "Bugün bir alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu 3 saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da bir ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. Bir ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kilovat elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.