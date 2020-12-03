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Bir doktoru daha kaybettik!

Kocaeli'ndeki Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Karakum (55) hayata gözlerini yumdu. İki çocuk babası olan Karakum için hastane önünde tören düzenlendi. Meslektaşları, uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamadı. Karakum, Bağlarbaşı Mezarlığı´nda toprağa verildi

BİR DOKTOR DAHA ÖLDÜ! Son dakika... Bir doktor daha korona kurbanı! - Haberler
Yüreğimiz yandı! Bir doktor daha!
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DHA

Kocaeli'nde bulunan Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Karakum (55),23 Kasım günü nöbetini bitirdikten sonra rahatsızlanınca çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Dr. Mehmet Karakum'un yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

DHA'da yer alan habere göre yoğun bakım ünitesine alınan 2 çocuk babası Karakum, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Dr. Karakum, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİ DE TÖRENE KATILDI

Dr. Mehmet Karakum'un cenazesi, bugün görev yaptığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünün önüne getirilerek, hastane çalışanlarından helallik istendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu ile Mehmet Karakum'un eşi Nesibe Karakum ve çocukları ile yakınları katıldı.

TABUTUN ÜZERİNE ÖNLÜĞÜ KONULDU

Dr. Karakum'un Türk bayrağına sarılı tabutuna görevi sırasında üzerinden çıkarmadığı önlüğü de konuldu. Eşi Nesibe Karakum, uzun süre tabuttan gözlerini alamadı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Merkez Camii'ne doğru yola çıkan cenaze arabasına karanfiller atan sağlık çalışanları gözyaşı döktü.

Dr. Mehmet Karakum´un cenazesi, kılınan namazın ardından Bağlarbaşı Mezarlığı´nda toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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