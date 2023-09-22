Bir dönemin efsane voleybolcusuydu! Sessiz sedasız boşanan Neslihan Demir yeni sevgilisini paylaştı!
Bir dönemin efsane voleybolcularından Neslihan Demir, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Kamil Güler ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşanmıştı. Demir, yeni sevgilisiyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından Neslihan Demir, 2014 yılında ikinci evliliğini oyuncu Kamil Güler ile yapmıştı. Çift geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evliliklerini sonlandırdı.
Türk voleybolun efsane ismi Neslihan Demir, evliliğini bitirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Demir son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelirken yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı.
Batuhan Çelik ile aşk yaşayan Demir, sevgilisi ile sahilde çekildikleri fotoğraf karesini yayınladı. Neslihan Demir yayınladığı gönderinin altına, "Dalgamıza bakıyoruz teşekkürler" notunu düştü.
Vakıfbank’la yolları ayrılan Neslihan Demir konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: “Vedaları sevmem, herkese teşekkürler yakında görüşürüz. VakıfBank'ta harika 3 sene geçirdim. Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıBank. Bugün ben giderim yarın başkası, önemli olan oranın korunması. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne bir kızgınlık. Onların da bana bir kızgınlığı olduğunu düşünmüyorum. Hayat seçimlerden ibaret. Herkesin seçimlerine saygı duymak zorundayız."
İşte Neslihan Demir ve sevgilisi Batuhan Çelik...