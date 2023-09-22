Bir dönemin efsane voleybolcusuydu! Sessiz sedasız boşanan Neslihan Demir yeni sevgilisini paylaştı!

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Vakıfbank’la yolları ayrılan Neslihan Demir konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: “Vedaları sevmem, herkese teşekkürler yakında görüşürüz. VakıfBank'ta harika 3 sene geçirdim. Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıBank. Bugün ben giderim yarın başkası, önemli olan oranın korunması. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne bir kızgınlık. Onların da bana bir kızgınlığı olduğunu düşünmüyorum. Hayat seçimlerden ibaret. Herkesin seçimlerine saygı duymak zorundayız."