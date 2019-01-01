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İlk konserimi 1978 yılında Kayseri Lisesi'nde vermiştim. O dönemlerde biraz karışıktı ortalık. 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını okumuştum ve ortam bayram havasına dönmüştü, diyebilirim. Bir daha sahnelere dönmek istemiyorum. O, gençlik yıllarımda kaldı" diye konuştu.