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Bir Fatih Terim açıklaması da Metin Öztürk'ten!

Galatasaray'da Burak Elmas'tan sonra diğer bir başkan adayı Metin Öztürk'ten de Fatih Terim açıklaması geldi. Öztürk "Herkes yerden yere vururken Fatih Terim'e biz sahip çıktık" ifadelerini kullandı

Bir Fatih Terim açıklaması da Metin Öztürk'ten!
İHA

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalar yaptı. Diğer başkan adaylarına göndermede bulunan Öztürk, "Hocayı herkes yerden yere vururken, biz yine hocaya sahip çıktık" dedi.

Terim'le ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Öztürk "Şu an elde bir yönetim var. Ne zamana kadar, biz seçilene kadar. Niyetlerimizi biz zaten maç günü bildirdik. Maç gününün üstüne hoca hakkında konuşmak, sanki seçim kazanmak için PR yapmak gibi. Niye o zaman yüzmenin, basketbolun, voleybolun hocasını konuşmuyoruz? Benim ve ekibimin her zaman şahsi görüşü vardır. Biz bunu kendi sosyal medyamızdan duyuruyoruz. Onun için haber kanalları üzerinden tekrar tekrar konuşmak doğru değil. Yaklaşık 2 ay önce yaptığım bir röportajda hocayı herkes yerden yere vururken, biz yine hocaya sahip çıktık. Önemli olan seçim ortamının dışındaki görüşleriniz, daha objektif. Çünkü seçim döneminde söylenenlere kusura bakmayın çok da itibar etmiyorum. Çok popülarite nereye gidiyorsa ona göre görüş bildiriyorlar. Makyajlı bir görüş bildiriyorlar tüm başkan adayları ve başkan adayı olacaklarla ilgili" açıklamasında bulundu.

Olağan seçimli genel kurulun 29 Mayıs'tan önce iptal edilip sonra 19 Haziran'da yapılması kararını da değerlendiren Öztürk "Keşke seçim 29 Mayıs’ta olsaydı. Zaten devletimiz 1 Haziran’a kadar tüm genel kurulları erteledi, iptal etmedi. Devlet iptal etmez zaten. Buna karışmaz. Sağlık koşulları sebebiyle erteler. Mustafa Cengiz yönetimi de tüzüğe uyarak, tüzük derki seçimler 3 yıldır, mayısın ikinci yarısıdır. Doğru bir kararla 22-29 Mayıs’ı açıkladı. O zaman kural ve uygulama nedir. Şu an divan seçimleri var. O seçimlere yeni bir aday giremiyor. Niye giremiyor, çünkü divan kararı yazarken o tarihte olmadığı takdirde uygun tarihe ertelenmesi kararı aldı. Şu an yönetimde iptal değil, erteleme yapmalıydı. Gene 19 Haziran olabilirdi, sorun değil. Ama yönetimden bazı kişilere yol açmak için. Dediler ki, yönetimde olmayanlar bir elini açsınlar bakalım, biz onları birbirine düşürelim. 4-5 aday çıksın. Bunlar hep planlı kötülük. Yönetim planlı kötülük yapmıştır. Hiç fark etmez. Bizim hiçbir şeyden endişemiz yok. Biz Galatasaray için geliyoruz. Galatasaray taraftarı ve üyesi şunu görsün; bu 4 adaydan sonra çıkacak herkes planlı kötülüğün bilinçli listesi olarak geliyor. Çünkü yönetimdeydiler, iptal edeceklerini biliyorlardı. Bu tarihe erteleme yapmak varken, tüzük 60 güne kadar erteleme hakkı vermişken iptal ettiler. Hiçbir iyi niyet taşımıyorlar. Galatasaray'ın altına dinamit koymuşlardır. Biz geldiğimiz gün tüzüğün maddelerini açacağız, tüzük neyi gerektiriyorsa da onu yapacağız. Tekrar aynı listeyi vereceğiz. Daha çok imza ile vereceğiz. Yeniden imzalayarak vereceğiz. Yeniden imza vermemize tüzük açısından ihtiyaç yok ama yeniden vereceğiz. Daha iyi, yenileniyoruz" diye konuştu.

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