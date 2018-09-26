Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre İ.Ş., boşanmak üzere olan ve kocasından ayrı yaşayan B.K. ile birlikte yaşamaya başladı. B.K. bu beraberlikten hamile kaldı. Doğum yapmadan kısa bir süre öncede boşanma davası sonuçlandı.

DAVA AÇTI



Dünyaya gelen bebeğin nüfus kaydı sorun oldu. Bebeğin anne karnına evlilik devam ederken düşmesi nedeniyle annesinin boşandığı eski eşinin nüfusuna geçirilmesi gündeme geldi. Bunun üzerine Aile Mahkemesi'ne başvuran İ.Ş., bebeğin gerçek babası olduğunu, DNA testi yapılmasını ve bebeğin kendi nüfusuna geçirilmesi için dava açtı.

MAHKEME: BİYOLOJİK BABA DAVA AÇAMAZ



Medeni Kanuna göre çocuk ile baba arasında soy bağının mahkemece belirlenmesini ancak anne ve çocuğun isteyebileceğini belirten mahkeme, "Babalık davasının biyolojik baba tarafından açılması mümkün değildir. Ayrıca bu dava biyolojik babaya veya ölmüşse mirasçılarına karşı açılabilir. Hasımsız olarak açılamaz" diyerek davayı reddetti.

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