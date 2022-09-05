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Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi konusu ve oyuncuları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler...

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  • Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak?

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5 Eylül Pazartesi yani bu akşam 20:00'da ATV'de yayın hayatına başlayacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizi severler "Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Bir Küçük Gün Işığı konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...
  • Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU

    Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan ve tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. 
  • Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak?

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

    Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı paylaşıyor.
  • Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak?

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