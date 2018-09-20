Bir Merve Hemşire vakası daha! Dudak estetiği için gitti ama...

Dudaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan hemşire Merve Keleş olayı hafızalardan silinmezken, buna benzer bir yeni vaka İzmir'in Konak İlçesi Hatay semtinde yaşandı. Burcu Şahin'in dudakları, iddiaya göre güzellik merkezinde "malzemeci" olarak çalışan kişinin yaptığı uygulama nedeniyle deformasyona uğradı