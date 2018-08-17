benzer resim arama google tineye
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Bir resmin kaynağını veya benzerini bulmanın en kolay yolu!

Karşılaştığınız bir görüntünün büyük boyutlu halini bulmak veya hakkında bilgi edinmek için birkaç farklı yol var. İşte bu yöntemleri sizler için derledik...

17.08.2018 - 13:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İnternette gezinirken pek çok resim ve fotoğrafa denk geliyoruz. Bazıları çok hoşumuza gidiyor ancak tam olarak bazı standtartları karşılamıyor. Örneğin sosyal medyada bir görüntüyle karşılaşırsanız, paylaşan kişiden bazı bilgiler edinebilirsiniz ancak o da muhtemelen resmi başka bir yerden aldığı için pek yardımcı olamayacak. Yine de resim hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız ya da daha büyük boyutlu haline ihtiyacınız varsa izlemeniz gereken birkaç basit yol var.

Google veya TinEye

Eğer bir görüntünün kaynağını öğrenmek istiyorsanız, hakkında daha fazla bilgiye ulaşmanız gerekiyorsa ya da daha büyük boyutlu haline ihtiyacınız varsa başvurmanız gereken en kolay yol Googleveya Tineye. Eğer Chrome kullanıyorsanız sadece resmin üzerine sağ tıklayarak ‘Google içinde resim ara’ özelliği ile farklı boyutlardaki aynı veya benzer resimlere ulaşabileceğiz gibi görüntünün hangi web sitelerde kullanıldığını da öğrenebilirsiniz.

Eğer Chrome kullanmıyorsanız alternatif olarak ‘Görseller’ kısmından kamera ikonuyla görselin url’sini de yapıştırabilirsiniz. ‘TinEye’ web sitesi de aynı mantıkla çalışıyor. Firefox tarayıcı kullanıyorsanız bu amaçla hazırlanan eklentilerden yararlanarak sağede sağ tık ile Tineye’da arama yapabilirsiniz.

ImgOps

Eğer daha gelişmiş bir yöntem peşindesiyseniz ImgOps’u kullanabilirsiniz. Tıpkı Google ve TinEye’da olduğu gibi görüntünün URL’si ile arama yapıyorsunuz. Karşınıza resmin kullanıldığı farklı web siteleri ve farklı boyutlardaki linkleri geliyor ancak sadece bu kadarla sınırlı değiş. Ayrıca görüntü üzerinde değişiklik yapmanıza yarayacak, efekt ekleyebilecek, formatını değiştirebilecek ya da saklı verileri ortaya çıkaracak araçlara sizi yönlendiriyor. Böylece tek tıkla bütün ihtiyaç duyabileceğiniz işleri halletmiş oluyorsunuz.

Görüntünün EXIF verisi

Google veya TinEye gibi yöntemler fotoğraf hakkında yeterli bilgiye ulaşmanıza yardımcı olmadıysa ve gerçekten görüntünün nerede çekildiği, hangi pozlama kullanıldığı veya hangi aletle çekildiğini bilmek istoyorsanız resmin EXIF verilerine göz atmak da faydalı olabilir. Bunun için bir ‘EXIF viewer’ aracı kullananmanız gerek. İnternette bu tür web siteleri kolayca bulabilir veya tarayıcınıza eklentisini yükleyebilirsiniz. Ancak bu tür verilerin de silinebilir olduğunu unutmayın.

Reddit

Görüntü hakkında hala bir bilgiye ulaşamadıysanız çevrimiçi topluluklara başvurabilirsiniz. Örneğin Reddit’te ‘Help Me Find’ gibi sırf bu amaçla kurulmuş subreddit’ler var.

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