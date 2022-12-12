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Haberler Gündem Güncel İstanbul'da çocuk gelin rezaleti daha! 15 yaşında evlendirilmek istendi - Son dakika haberi
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Bir çocuk gelin rezaleti daha! 15 yaşında evlendirilmek istendi

Türkiye, 6 yaşındaki çocuk gelin olayının şokunu yaşarken bir rezalet daha ortaya çıktı. Bu kez de İstanbul'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla evlendirilmek istendi. Show Haber, o rezaleti görüntüledi. Ardından da polise ihbarda bulundu. Çocuk gelin ve damadı yakınları ise Muhabir Hazan Çeliksoy ve Kameraman Hakan Mecit'e saldırdı. Ekip arkadaşlarımızı linçten ise polis kurtardı

İstanbul'da çocuk gelin rezaleti daha! 15 yaşında evlendirilmek istendi - Son dakika haberi

İstanbul'da bir çocuk gelin rezaleti daha yaşandı. Esenler'de yaşanan olayda, 15 yaşındaki bir kız çocuğu evlendirilmek istendi.

Sözde düğünü görüntülemek isteyen Show Haber ekibi ise saldırıya uğradı. Polise ihbarda bulunan Muhabir Hazan Çeliksoy ve Kameraman Hakan Mecit, saldırıya uğradı.

Ekip arkadaşlarımızı linçten ise polis kurtardı. Yaşanan olayda saldırganlardan biri Show Haber ekibini darp edince polislerden biri havaya ateş açtı.

Sözde düğünde ise damadın 19 yaşında olduğu öğrenildi. Saldırganlar ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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