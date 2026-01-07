Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç lira? İşte 7 Ocak güncel sigara fiyatları

        Bir sigara grubuna zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Dündar'ın açıklamasına göre, 5 TL'lik fiyat artışı 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Peki, sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Ocak 2026 güncel sigara fiyatları...

        Giriş: 07.01.2026 - 00:13 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:13
        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2026 yılının ilk zam haberini duyurdu. Dündar’ın açıklamasına göre bir sigara grubu, 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ürünlerine zam yaptı. Peki, hangi sigaraya zam geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Ocak 2026 güncel sigara fiyatları...

        SİGARAYA ZAM GELDİ

        Bir sigara grubunun ürünlerine zam geldi.

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CB sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

        Dündar, paylaşımında ‘’Birkaç gün önceki ropörtajımızda dediğimiz gibi ilk sigara gurubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti.’’ ifadelerini kullandı.

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        CB sigara grubuna yapılan zam, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 90 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        30 ARALIK 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        • 5 TL’lik zam sonrası CB sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL oldu. (5 Ocak itibarıyla geçerli olacak)

        • PM grubunda en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        • BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 88 TL oldu.

        • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu.

